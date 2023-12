Vasco negocia a contratação de Junior Alonso, ex-Atlético

Em poucos dias como diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos já definiu o seu primeiro alvo no mercado. Trata-se de Junior Alonso, ex-jogador do Atlético, de 30 anos. O zagueiro, atualmente, joga pelo Krasnodar, da Rússia. Em um primeiro momento, os dirigentes russos anunciaram que só negociarão por o jogador por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões). A informação é do “Ge”.

Com a sinalização do valor pelo negócio, Mattos, agora, busca convencer a cúpula do Krasnodar para diminuir a pedida. Atualmente, o jogador tem contrato até junho de 2025.

Ex-companheiros no Atlético

Alexandre Mattos conhece os atalhos para convencer Junior a fechar com o Vasco. Afinal, eles trabalharam juntos no Galo em 2020. Foi o dirigente que, aliás, conseguiu levar o zagueiro, que estava emprestado pelo Lille-FRA ao Boca Juniors-ARG, ao clube mineiro.

Com a camisa do Atlético, o paraguaio ganhou destaque no futebol nacional. Afinal, com 133 partidas, Junior Alonso conquistou os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, ambos em 2021.

Carreira de Alonso

Natural de Assunção, capital do Paraguai, Junior Alonso foi revelado pelo Cerro Porteño. Destaque no futebol local, chamou a atenção do Lille, que em 2017 o contratou. Assim, antes de chegar ao Atlético, o zagueiro passou pelo Celta de Vigo, da Espanha, e pelo Boca, como citado anteriormente. Pela seleção paraguaia, Junior Alonso é um dos principais nomes da posição nos últimos anos, assim como Gustavo Gómez, do Palmeiras.

