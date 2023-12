Grupo City está perto de adquirir novo clube

O Grupo City está perto de adquirir mais uma equipe para sua rede de clubes. Os donos do Manchester City já haviam demonstrado interesse na compra do Basaksehir, da Turquia, mas de acordo com informações divulgadas pelo jornal turco Fanatik, nesta quarta-feira (13), as partes chegaram a um acordo e a venda pode ser anunciada em breve.

Dessa maneira, o Basaksehir vai se juntar a outros 13 clubes que fazem parte do Grupo City: New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Troyes, Palermo, Bahia e Club Bolívar.

O Basaksehir venceu o Campeonato Turco na temporada 2019/20, mas passa por momentos difíceis nos últimos anos. Dessa forma, atualmente o clube está apenas na 14ª posição da liga nacional, com apenas um ponto a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Assim, o investimento proporcionado pelo Grupo City aparece como boa opção para o Basaksehir voltar a figurar entre as principais equipes do futebol turco.

