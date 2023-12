Ex-jogador do Fluminense dá conselho no Mundial: ‘Esquecer o City’

Edcarlos disputou duas temporadas pelo Fluminense e foi campeão do Mundial em 2005, quando defendia as cores do São Paulo. O ex-zagueiro, afinal, conhece os atalhos da competição como poucos e decidiu dar um conselho para os jogadores tricolores.

Edcarlos dá conselho ao Fluminense no Mundial

“O conselho que eu daria hoje para o Fluminense, que tem totais condições de ir ao Mundial e voltar com o título, é esquecer um pouco o Manchester City e focar no primeiro jogo. Muitas vezes saímos daqui do Brasil muito preocupados com a final e tropeçamos já no primeiro jogo. Primeiro é o pezinho no chão. Com a gente aconteceu isso. Fomos para lá e pegamos o Al-Itihad, e foi um jogo muito difícil, muito complicado. Deram um susto na gente, mas serviu de alerta para a final”, disse Edcarlos ao “ge”.

“A melhor estratégia é fazer o que vem fazendo durante o ano. Se chegou à final da Libertadores e ganhou a vaga para o Mundial jogando desse jeito, não adianta querer mudar alguma coisa. E depois é 11 contra 11, em uma final tudo pode acontecer. Então é saber sofrer quando tem que sofrer e fazer o seu jogo com alegria e maestria. A obrigação é do City, pelo poder financeiro, então quando se joga sem essa pressão facilita mais ainda”, completou Edcarlos.

Carreira de Edvaldo

O ex-zagueiro atuou nas Laranjeiras em 2008 e 2009. Na época, afinal, os jogadores tricolores foram vice-campeões da Libertadores e lutavam para fazer boas campanhas no Brasileirão. Além de Fluminense e São Paulo, Edcarlos também teve passagens por Benfica, Grêmio e Atlético-MG.

O Fluminense já está na Arábia Saudita e fará quatro treinos antes da semifinal do Mundial. A equipe tricolor entra em campo na próxima segunda-feira (18) e enfrenta o vencedor do confronto entre Al-Ahly x Al-Ittihad. A decisão está marcada para acontecer no dia 22 de dezembro.

