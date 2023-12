Diniz mapeia possíveis adversários e projeta Mundial: ‘Entrega vai ser a mesma’

“Não assisti nada ontem (partida entre Al-Ittihad e Auckland City), mas a gente tem mapeado os jogos dos dois times e obviamente a gente vai acompanhar in loco o jogo para fazer os ajustes finais”, afirmou Diniz.

Além disso, o treinador explicou que o calor na Arábia Saudita não deve ser problema para o Fluminense. Nesta época do ano, o clima é mais fresco, e o dia do jogo tem a previsão de máxima de 31ºC e mínima de 24ºC.

“Essa época do ano para o lado de cá é a mais fria. Eu joguei no Catar e quando tá perto do verão é insuportável. O carioca no auge do calor aqui ia sentir muita saudade do Rio. Nesse momento aqui é mais fresco (que o Rio), mas o apogeu do calor é aqui”, frisou.

Entrega e conexão com a torcida

Mesmo com a temporada do futebol brasileiro na reta final, Fernando Diniz reiterou que a entrega da equipe será a mesma. O comandante também destacou que a ‘conexão com o torcedor’ foi fundamental ao longo do ano e agradeceu o apoio, mesmo que longe do Rio de Janeiro.