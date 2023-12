Suposta camisa do Internacional de 2024 vaza na internet

O Internacional tenta manter em segredo o novo uniforme do time para 2024. No entanto, circula na internet uma foto da provável camisa colorada para a próxima temporada. A diretoria colorada, porém, não quis confirma, nesta quarta-feira (13) o que pode ser o novo modelo.

Com vermelho predominante, a camisa tem faixas brancas verticais na lateral e mangas na mesma cor. O modelo tem certa semelhança, ainda que distante, com os uniformes do Ajax-HOL e do Arsenal-ING. Todos eles patrocinados pela Adidas, que também fornece para o clube gaúcho.

A direção do clube não se manifesta para negar e nem para desmentir se a imagem que circula nas redes sociais é autêntica. O clube, ainda, também não divulga a data do lançamento do próximo uniforme.

A reportagem do ge procurou o marketing colorado, que evitou se manifestar sobre a veracidade da peça. Ainda não há data para o lançamento da camisa.

O Internacional e a empresa da marca fornecedora de uniformes estudam uma jogada popular. A ideia, afinal, e lançar um modelo com preços populares para alavancar as vendas. O modelo para o uniforme 1, deverá custar R$ 179,99, e o infantil, R$ 149,99.

