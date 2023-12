Porto vence Shakhtar! Está nas oitavas da Liga dos Campeões

O Porto bateu o Shakhtar, por 5 a 3, no Estádio do Dragão, nesta quarta-feira (13/12) e confirmou passagem para as oitavas da Liga dos Campeões. Galeno foi o cara. Afinal, fez os dois primeiros gols e a jogada do tento do iraniano Taremi. Ainda teve gols do veterano zagueiro Pepe e de Francisco Conceição, que levaram a torcida que lotou o Dragão (48.113) à euforia. Mas o triunfo não foi sem polêmica. O primeiro gol ucraniano, de Sikan foi inusitado. O bandeirinha deu impedimento no início do lance, os jogadores do Porto pararam e Sikan mandou para a rede (empatando o jogo em 1 a 1). O VAR confirmou a posição legal. Eustáquio, contra, e o atacante brasileiro Eguinaldo (ex-Vasco) fizeram os outros dos ucranianos.

Menos mal que o Porto foi aos 12 pontos e, assim, garantiu o segundo lugar do Grupo H, atrás do Barcelona, deixando os ucranianos com 9 pontos, em terceiro (vai jogar a repescagem da Liga Europa). O Barcelona, que perdeu para o Royal Antwerp, 3 a 2, ficou em primeiro com os mesmos 12 pontos dos portistas. Mas na ponta pelo confronto direto. O campeão belga terminou em último, com três pontos. Eliminado.

Porto avassalador no início

O Porto fez um grande primeiro tempo, principalmente nos primeiros dez minutos, fazendo marcação alta. Foram duas oportunidades de ouro roubando a bola. E chegou o gol aos oito minutos. O ex-gremista Pepê conseguiu se antecipar ao marcador e, num toque, deixar Galeno livre na pequena área para fazer 1 a 0. Mas o Shakhtar entrou no jogo depois dos 15 minutos, buscando chutes de fora da área, um deles obrigando o goleiro Diogo Costa a espalmar para escanteio.

Bandeirinha leva portistas ao erro

Aos 29, o lance mais polêmico da partida. Num ataque do Shakhtar pela direita, Zubkov recebeu e o bandeirinha marcou impedimento do jogador. Os portistas pararam no lance. Mas o atacante ucraniano seguiu e cruzou para Sikan, livre, mandar para a rede. O VAR analisou e considerou posição legal. Os jogadores portugueses não entenderam, a torcida (48.113) vaiou e os ucraninanos celebraram.

Porém, aos 42, o Porto voltou a ficar na frente. Zaidu ganhou uma bola na ponta esquerda, tocou para Pepê e este serviu a Galeno. Ele mandou da entrada da área uma bomba. Sem chance para o goleiro Riznyk.

Chuva de gols

No segundo tempo, o gol de Taremi aos 20 minutos deu a tranquilidade ao time. Tudo começou com Galeno (o melhor em campo) e terminou na finalização certeira do iraniano. Mas o Shakhtar não estava morto. E a bela jogada de Sikan, que resultou no gol contra de Eustáquio, aos 28, diminuindo para 3 a 2 poderia colocar fogo no jogo.

Mas o quarentão Pepe (jogador mais velho a fazer gol em Champions) colocou 4 a 2 no placar quatro minutos depois. E, aos 37, Francisco Conceição fez o gol que construiu a goleada. Porto nas oitavas e o zagueiro brasileiro naturalizado português foi aplaudido de pé. Aos 37, Francisco Conceição ampliou para o Porto. E ainda teve tempo para o Shakhtar dimninuir, com o ex-vascaíno Eguinaldo, aos 43. Fim de uma partida muito movimentada. Mas com os portugueses nas oitavas da Champions.

