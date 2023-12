Já classificado às oitavas da Champions, Barcelona encerra fase de grupos com derrota

O Barcelona, que conquistou a vaga às oitavas de final da Champions antecipadamente, encerrou a sua participação na fase de grupos com derrota, em partida eletrizante nos últimos minutos. Afinal, nesta quarta-feira (13), perdeu para o modesto Royal Antwerp por 3 a 2, na Bélgica, que teve uma noite histórica. Os gols do time local, no Bosuilstadion, foram marcados por Vermeeren, Vincent Janssen e George Ilenikhena. Por outro lado, Ferran Torres e Marc Guiu fizeram pelo time espanhol. Para esse confronto, o técnico Xavi Hernández deixou alguns titulares no banco.

Apesar da derrota, o Barcelona ficou com a liderança do Grupo H, enquanto o time belga ficou na lanterna. No outro confronto deste grupo, o Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 5 a 2. A equipe de Portugal ficou com a classificação na segunda posição.

Como foi o jogo

O que tinha tudo para ser um jogo tranquilo para o Barcelona se tornou uma preocupação logo no início, afinal, o Royal Antwerp abriu o placar aos dois minutos de partida. Vermeeren aproveitou bobeada da defesa visitante e estufou a rede do goleiro Iñaki Peña. Atrás no placar, o time espanhol, com o domínio da bola, se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa buscou jogar no contra-ataque. O gol de empate saiu aos 35′ com Ferran Torres. Após grande enfiada de bola de Lamine Yamal, de 16 anos, o camisa 7 deu um sútil toque na saída do goleiro. Apesar do empate, os comandados de Xavi Hernández não tiveram uma boa atuação, uma vez que o Barcelona só teve uma finalização na etapa inicial.

Assim como no tempo anterior, o Barcelona sofreu um gol com pouco tempo em campo, aos três minutos. Entretanto, desta vez o tento foi anulado, por conta de um impedimento no lance. Já aos seis minutos foi a vez do time espanhol assustar o adversário, com um forte chute de Yamal no travessão. As emoções não pararam por aí! O segundo gol do Royal Antwerp saiu aos 10′, com o centroavante Vincent Janssen, de canhota, que chutou sem chances para o goleiro. Aliás, similarmente ao primeiro gol do Royal Antwerp, esse também saiu após erro da defesa do Barcelona.

Em desvantagem no placar, Xavi colocou os titulares João Cancelo, Pedri e Gündogan em campo. No entanto, viu a equipe da casa aproveitar os erros ofensivos do Barcelona para jogar, mais uma vez, no contra-ataque. Com as tentativas até o fim da partida, o Barcelona conseguiu o gol de empate aos 46′ com Marc Guiu. Mas de nada adiantou. Afinal, no lance seguinte, George Ilenikhena marcou o terceiro do time belga. Já nos últimos minutos, jogadores de ambas as equipes se desentenderam. Com o apito final, torcedores do Royal Antwerp celebraram a histórica vitória contra um gigante do futebol mundial.

Sorteio das oitavas de final

Com o encerramento da fase de grupos, os confrontos das oitavas serão definidos na próxima segunda-feira. Em Nyon, na Suíça, o sorteio começará às 8h (de Brasília).

