PSG empata com Dortmund e ambos vão às oitavas da Champions

Foi no sufoco, mas o PSG está classificado para as oitavas de final da Champions. Em grande partida no Signal Iduna Park, na Alemanha, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (13) e ambas equipes avançaram para a fase mata-mata da Champions. Adeyemi abriu o placar para os donos da casa, enquanto Zaïre-Emery confirmou o empate que classificou os franceses. Ambos gols foram marcados no início do segundo tempo, após uma primeira etapa muito empolgante, apesar das equipes irem para o vestiário com placar zerado.

Dessa maneira, o PSG precisou contar com a vitória do Milan por 2 a 1 diante do Newcastle no outro jogo do ‘grupo da morte’ para avançar às oitavas de final. Ou seja, o Borussia Dortmund encerra a primeira fase na liderança do Grupo F, com 11 pontos e confirmou o time como um dos cabeças de chave no próximo sorteio.

Por outro lado, o PSG ficou na segunda posição, com oito pontos. Na sequência do Grupo F, o Milan encerrou sua participação na Champions na terceira posição, com oito pontos e a vaga para a fase eliminatória da Liga Europa. Por fim, o Newcastle ficou na lanterna da chave, com seis pontos, e não vai jogar mais competições europeias nesta temporada.

Agora, Dortmund e PSG aguardam o sorteio da Champions para descobrirem os próximos adversários na fase oitavas de final. Os duelos serão definidos na próxima segunda-feira (18), às 8h (de Brasília). Os clubes que encerraram a fase de grupos na primeira posição serão cabeças de chave no sorteio.

Borussia Dortmund x PSG

Borussia Dortmund e PSG entregaram o que era esperado nesta quarta-feira e protagonizaram uma grande partida no Signal Iduna Park. Apesar do placar zerado, o jogo foi aberto e ambas equipes tiveram várias chances de balançar a rede. Na melhor oportunidade, Mbappé driblou o goleiro Kobel e chutou para o gol vazio, mas o zagueiro Süle tirou de forma impressionante. Barcola também acertou a trave e quase inaugurou o marcador para os franceses. Pelo lado do Borussia, as melhores oportunidades pararam em defesas de Donnarumma.

O segundo tempo também esteve bastante animado no Signal Iduna Park. Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos com Adeyemi. No entanto, a resposta do PSG foi rápida e aos 10 minutos, Zaïre-Emery aproveitou jogada de Mbappé pela esquerda e deixou tudo igual na Alemanha. O Dortmund seguiu com a pressão e o goleiro Donnarumma precisou manter a boa atuação para evitar o segundo gol dos alemães. Na reta final da partida, o jogo teve ainda mais emoção. Mbappé chegou a balançar a rede, mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR. No entanto, o resultado estava favorável para ambas equipes e o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

