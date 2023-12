Atlético de Madrid vence a Lazio e encerra primeira fase da Champions de forma invicta

Na rodada que encerrou a primeira fase da Champions League, o Atlético de Madrid fez o dever de casa diante de sua torcida. Nesse sentido, os comandados de Simeone bateram a Lazio por 2 a 0 e garantiram o primeiro lugar no Grupo E, com 14 pontos. A equipe italiana, por sua vez, também se classificou, porém com a segunda colocação, com 10 pontos. Griezmann abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Samuel Lino ampliou na etapa final.

No outro jogo da sexta rodada, o Celtic derrotou o Feyenoord por 2 a 1 em solo escocês, mas não conseguiu alcançar o adversário, que está na Liga Europa. Enquanto o time holandês encerrou sua participação com 6 pontos, os escoceses ficaram na lanterna, com 4.

Golpe inicial

Diante de sua torcida, o Atlético de Madrid teve autoridade para controlar a partida desde o início. Logo aos 6, Samuel Lino ganhou a dividida pela esquerda e se lançou a linha de fundo. O jogador cruzou para trás para Griezmann, que só teve o trabalho de finalizar no canto e abrir o placar e levar a torcida à loucura no Metropolitano. Os visitantes tentaram o empate com Guendouzi, que teve liberdade para finalizar, mas parou em Oblak. Na frente, Immobile recebe de Luís Alberto em velocidade e finaliza perto da trave esquerda.

VAR em ação

Em boa jogada trabalhada pela direita, Hermoso completou o cruzamento na área e ampliou o marcador. Depois de uma longa consulta ao VAR, o árbitro Serdar Gozubuyuk assinalou impedimento no lance e anulou o tento dos Colchoneros. No último lance do primeiro tempo, Samuel Lino invadiu a área, mas não teve pontaria em sua finalização.

Brasileiro marca

Na volta do intervalo, o Atlético de Madrid seguiu mandando nas ações ofensivas. Rodrigo de Paul fez boa jogada, cruzou para a área, mas a defesa da Lazio afastou o perigo. No rebote, o brasileiro Samuel Lino acertou um belo chute de fora da área para ampliar o placar. A partir do segundo gol, a Lazio pouco incomodou a meta de Oblak, que se tornou mero espectador.

Inacreditável

Depay foi para a cobrança de falta, bem perto da área. Assim o holandês chutou forte, mas Provedel não conseguiu afastar o perigo, e a bola sobrou para Morata. O centroavante espanhol desperdiçou uma chance clara e mandou para fora. No último lance do jogo, a Lazio teve a chance de descontar depois do cruzamento rasteiro de Guendouzi, mas não chegou ao gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.