Milan vira, vai à Liga Europa e elimina Newcastle

O Milan protagonizou uma grande surpresa em Newcastle. Nesta quarta-feira (13/12), foi até o Norte da Inglaterra enfrentar o rival no St.James Park, pela última rodada do Grupo F da Champions, Entrou na lanterna com cinco pontos, o mesmo do Newcastle (em terceiro). Era zebra, afinal, tinha o pior ataque da Liga e defesa mais vazada do grupo. Para piorar, levou sufoco, saiu atrás e poderia ir para o intervalo goleado. Mas, no segundo tempo a coisa mudou: os italianos viraram para 2 a 1. Deixaram incrédula a torcida local (50 mil). O brasileiro Joelinton fez o gol do Newcastle. Pulisic e Chukwueze viraram para o Milan.

No outro jogo do “Grupo da Morte”, Dortmund e PSG ficaram no 1 a 1. Assim, o Dortmund terminou em primeiro com 11 pontos e o PSG ficou em segundo, com oito pontos. Ambos vão às oitavas da Champions. O Milan, em terceiro com os mesmos oito pontos do Paris (mas perdendo no confronto direto) vai para a repescagem da Liga Europa. Já o Newcastle, com cinco pontos, está fora de qualquer competição europeia. Com um detalhe: se o time inglês vencesse, pularia para segundo (na oitavas!) e jogando o PSG para a Liga Europa.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Primeiro tempo é do Newcastle

Apesar de precisar vencer para avançar às oitavas ou mesmo terminar em terceiro e ir tentar alguma coisa na Liga Europa, o Milan foi muito medroso. Apenas 37% da posse e um único chute, longe do alvo no primeiro tempo. Já o Newcastle foi bem mais efetivo. Se lançou ao ataque, finalizou muito e com perigo. Afinal, de seus oito chutes nos 45 minutos iniciais, cinco foram no alvo. Um deles foi salvo na linha por Tomori, que evitou o toque de Almirón para a rede. Aos 33, veio o gol inglês. Joelinton recebeu na área e mandou uma bomba no ângulo de Maignan. Assim, o Newcastle foi com merecimento para o intervalo em vantagem.

Milan é de virada!

No segundo tempo, a coisa mudou. O Milan voltou mais ofensivo, pasando a ter mais a bola e, enfim, finalizando. Aos 14, chegou ao empate. Rafael Leão recebeu pela esquerda e cruzou. Aí pintou uma linha de passe: Tomori. Giroud e Pulisic, que mandou para a rede. Foi apenas o quarto gol milanista na Champions (pior ataque da fase de grupos).

O gol desconcentrou o Newcastle. O time inglês, precisando vencer, passou a atacar de forma desordenada e deu espaços para o Milan, em contra-ataques, teve as grandes oportunidades. Rafael Leão, numa delas, entrou livre pela esquerda e chutou na trave. Contudo, aos 39, Chukwueze, que acabara de entrar e nem tinha tocado na bola, recebeu livre e fez o segundo gol dos italianos. E quase que rolou o terceiro gol. Tomori mandou na trave. Melancólica despedida do Newcastle. Se vencesse, estaria nas oitavas. Pèrdeu e nem repescagem de Liga Europa vai pegar.

