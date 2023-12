Reinaldo Carneiro Bastos rejeita assumir cargo dentro da CBF

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, rejeitou assumir um cargo na CBF. A ideia era do interventor da CBF, José Perdiz de Jesus, para que assumisse o gerenciamento das Seleções Brasileiras. Além disso, Reinaldo ficaria à frente da candidatura do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O motivo é que Reinaldo quer participar das eleições, que deverão ser convocadas dentro de 30 dias, após o afastamento de Ednaldo Rodrigues.

Aliás, Reinaldo Carneiro Bastos chegou a se posicionar em favor do próprio Ednaldo, caso ele venha como candidato. Embora destituído por conta de uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ele poderá concorrer para assumir o cargo novamente. Até então, José Perdiz permanece como interventor nomeado pela Justiça.

Ednaldo Rodrigues perdeu o recurso ao qual apelou, nesta quarta-feira (13), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Assim, ele só poderá voltar ao cargo de presidente caso se candidate e vença o novo pleito. Mas, para isso, precisará ter o apoio de pelo menos oito federações estaduais e, no mínimo, cinco clubes das Séries A e B do Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.