Cruzeiro abre negociação com Thiago Carpini e pode dar chapéu no Santos

O Cruzeiro segue em busca de um técnico e tem um novo alvo para 2024. Depois de conversar com o argentino Fernando Gago, o clube mineiro agora tem negociação em andamento com Thiago Carpini, fez grande ano por Água Santa e Juventude.

A Raposa iniciou conversas com o treinador na manhã desta quarta-feira e se estenderam pela parte da tarde. Segundo o “ge”, Paulo André, braço direito de Ronaldo na SAF do Cruzeiro, teve uma reunião virtual com o treinador.

Além do Cruzeiro, o Santos é outro clube interessado em Carpini. O Peixe se reuniu com o comandante na última terça-feira e chegou a acertar bases salariais com Thiago. O impasse, porém, ficou por conta da multa rescisória, que o Juventude não abre mão. O valor é de R$ 1 milhão.

Thiago Carpini esteve em evidência durante todo o ano de 2023 no futebol brasileiro. Depois de conquistar o vice-campeonato do Paulistão com o modesto Água Santa, ele se transferiu para o Juventude em maio. A missão era livrar o clube do rebaixamento à Série C, já que na ocasião o Jaconero estava no Z4. Ao final da Série B, porém, ele conseguiu a classificação para a Série A do Brasileirão.

