Botafogo decide não exercer compra de Luís Henrique, que voltará ao Olympique de Marseille

O Botafogo segue no processo de mudanças para 2024, e o atacante Luís Henrique é mais que deixará o clube. O atacante está emprestado pelo Olympique de Marseille (FRA) até o fim do ano, mas o Alvinegro não vai exercer a opção de compra. Dessa forma, ele voltará para a França, mas o OM ainda pode negociá-lo nesta janela.

A equipe carioca poderia ficar em definitivo com o jogador, mas para isso teria de pagar 8 milhões de euros (R$ 42,7 milhões). Segundo o “ge”, o Botafogo procurou os franceses para negociar um valor menor, mas o Olympique não aceitou. Sendo assim, a direção alvinegra não quis fazer uma proposta e informou que não seguirá com Luís Henrique para 2024.

Revelado pelo Botafogo em 2020, Luís Henrique foi vendido ao Olympique de Marseille em 2020 por 12 milhões de euros (R$ 77,8 milhões na cotação da época). O Glorioso, porém, ficou com apenas 40% do valor, já que o Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul, também tinha parte dos direitos econômicos.

No meio do ano passado, o atacante voltou ao clube que o revelou por empréstimo. À época, o Botafogo venceu a concorrência do rival Flamengo, que também tinha interesse na contratação. Ele fez 69 partidas nesta segunda passagem, com seis gols e quatro assistências.

