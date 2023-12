Champions League: veja os classificados às oitavas de final e os potes do sorteio

Chegou ao fim a fase de grupos da Uefa Champions League 2023/24. Com os oito jogos restantes nesta quarta-feira, todos os 16 classificados para as oitavas de final estão definidos. Na próxima segunda-feira, às 8h (de Brasília), a entidade europeia vai sortear os confrontos do mata-mata.

Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad são os times classificados no pote 1, que são as equipes que terminaram na liderança de seus grupos. Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Napoli, Porto, PSG, PSV e RB Leipzig estão no pote 2.

O sorteio da próxima segunda-feira tem algumas regras. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar, assim como clubes que estavam no mesmo grupo também não. Ou seja, dessa forma, o RB Leipzig, por exemplo, não pode pegar Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Manchester City.

Os jogos de ida das oitavas de final da Champions League serão em fevereiro do próximo ano, nos dias 13,14, 20 e 21. A volta está marcada para 5, 6, 12 e 13 de março. A final do torneio será no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho.

Classificados à Europa League

Pelo regulamento, os terceiros colocados de cada grupo vão para o mata-mata da Europa League, segundo torneio mais importante da Uefa. São eles: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

Estas equipes jogarão o playoff antes das oitavas de final contra quem ficar em segundo na fase de grupos da Europa League. Dessa forma, quem terminar em primeiro vai direto para as oitavas de final e aguarda o vencedor desta fase eliminatória anterior.

A fase de grupos da Europa League termina nesta quinta-feira, e o sorteio, afinal, será também na segunda-feira.

As equipes que ficaram em último nos grupos da Champions League, porém, não disputam nada na segunda metade da temporada. Foram eles: Manchester United, Sevilla, Union Berlin, RB Salzburg, Celtic, Newcastle, Estrela Vermelha e Royal Antwerp.

