Marcelo Teixeira conversa com a WTorre sobre nova Vila Belmiro

Nesta quarta-feira (13), o presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, reuniu-se com representantes da empresa WTorre. O motivo foi a continuidade do projeto para renovação da Vila Belmiro. Com a chegada de um novo grupo para presidir o clube, estas conversas deverão definir os próximos passos e ajustes para a continuidade do projeto.

Dessa forma, o início das obras parece um pouco mais próximo de acontecer. Entretanto, ainda não há uma data certa para que isto ocorra. Os sócios já aprovaram o projeto de renovação do estádio em setembro e o clube assinou um memorando de entendimento para viabilizá-la. A WTorre também é responsável pela construção do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras.

“O futuro para o Santos é grande, apesar do momento difícil, do momento histórico. Mas sabemos que o que vem à frente é muito maior. E o nosso compromisso com o Santos, com sua cidade, permanece e está vivo. Não só está vivo como é maior. O que a gente vê para o início de 2024 é o seguimento dessa parceria entre a WTorre e o Santos”, disse Marco Siqueira, CEO da WTorre, após a reunião.

A WTorre agora espera dois detalhes para poder iniciar a reconstrução da Vila Belmiro. O primeiro é a venda de um determinado número de cadeiras para o novo estádio. Já o segundo é a captação de recursos e patrocínios para viabilizar a obra. De acordo com o projeto, o estádio santista passará a receber um público de 30 mil pessoas.

