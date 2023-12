Corinthians faz proposta ao Benfica para comprar Lucas Veríssimo

O Corinthians quer permanecer em definitivo com o zagueiro Lucas Veríssimo. Dessa forma, o Timão enviou uma proposta ao Benfica (POR), dono do atleta, para comprá-lo. O defensor de 28 anos está emprestado até o meio de 2024, mas o clube paulista decidiu se adiantar.

Os valores ofertados pelo clube do Parque São Jorge são de 7 milhões de euros (R$ 37,4 milhões), segundo o “ge”. O Corinthians tem otimismo pelo acerto, mas os portugueses ainda não deram uma resposta.

No contato de empréstimo, o Benfica estipulou a opção de compra em 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões), mas o Corinthians não quer pagar este valor. O Timão acenou com 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), porém o clube de Lisboa não aceitou inicialmente, o que fez a direção alvinegra subir o montante.

Caso a negociação seja concretizada, o Corinthians vai abater o valor de 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) pago na época do empréstimo. O parcelamento da operação, contudo, ainda está definido.

Lucas Veríssimo chegou ao Corinthians em julho de 2023 e rapidamente se tornou titular. Ele entrou em campo 18 vezes, com um gol marcado e duas assistências. A permanência do jogador é um pedido do técnico Mano Menezes.

