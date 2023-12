Endrick, do Palmeiras, viaja à Espanha em visita ao Real Madrid

Endrick seguirá nesta quinta-feira (14) para a Espanha, onde visitará as instalações do Real Madrid a convite do presidente do clube, Florentino Pérez. De férias, o atacante do Palmeiras está nos Estados Unidos e assistiu na última terça à vitória do Boston Celtics por 120 a 113 sobre o Cleveland Cavaliers, no TD Garden, pela NBA.

A joia alviverde trocou camisas com Jayson Tatum, grande nome do Celtics em evento intermediado pela New Balance, fornecedora de material esportivo de Endrick.

Já vendido ao Real, o camisa 9 do Verdão se apresentará aos galáticos no segundo semestre de 2024, quando completará 18 anos de idade. Até lá, continua a serviço do Verdão.

O clube madrilenho segue monitorando os passos do jovem, responsável pela arrancada palmeirense rumo ao título brasileiro. Além disso, parabenizou o atleta em publicação nas redes sociais pela conquista alcançada na última semana.