Representantes do Boca vêm ao Brasil para sondar Soteldo

O atacante Soteldo, do Santos, interessa ao Boca Juniors, da Argentina, para a temporada de 2024. O clube de Buenos Aires já enviou representantes para conversar com o atleta, que poderá não permanecer no Peixe na próxima temporada. Entre os motivos, além da procura externa, está o fato de que o clube caiu para a Série B do Brasileirão e não terá como pagar altos salários a seus jogadores. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Soteldo ganha atualmente, no Santos, um salário mensal de R$ 450 mil. Embora esteja vinculado ao clube por mais três anos e meio, pode se tornar difícil sua permanência, devido às limitações financeiras que o Peixe terá em 2024. Dessa forma, o Boca aproveita a brecha e pode prosseguir com uma oferta ao venezuelano – e também ao clube – nas próximas semanas.

Entretanto, um fator pode ser decisivo para a continuidade das conversas: a eleição presidencial pela qual o clube argentino passará, no sábado (16). Concorrem à presidência o ex-jogador Juan Román Riquelme, atualmente vice-presidente, e Mauricio Macri, que comandou o clube na ‘era de ouro’, entre o fim dos anos 1990 e início dos 2000. A procura feita a Soteldo partiu de correligionários de Riquelme no Boca.

Comprado por R$ 19 milhões junto Toluca, do México, Soteldo disputou 32 partidas pelo Santos em 2023, com um gol marcado. Mas o rebaixamento para a Série B poderá abreviar a passagem dele e de outros medalhões com a camisa santista.

