Liga Conferência o que está em jogo na última rodada da fase de grupos

A fase de grupos da Liga Conferência 2023/24 termina nesta quinta-feira (14). Ao todo, 13 times vão disputar a chance de avançar para as oitavas de final junto com o Viktoria Plzen, da República Tcheca, e o PAOK, da Grécia, que já carimbaram o passaporte para a fase eliminatória. Os outros clubes (32 no total) não têm mais chances de classificação e se despedirão da competição nesta semana.

Quais times continuam na disputa pelo mata-mata da Liga Conferência:

Oitavas de Final:

Lille e Slovan Bratislava – Grupo A

Gent e Maccabi Tel Aviv – Grupo B

Club Brugge e Bodo/Glimt – Grupo D

Aston Villa e Legia Varsóvia – Grupo E

Fiorentina e Ferencváros – Grupo F

Nordsjaelland, Ludogorets e Fenerbahçe – Grupo H

Além disso, apenas o líder de cada grupo avança às oitavas de final. Os segundos colocados enfrentam os terceiros da fase de grupos da Liga Europa para decidir quem avança.

Segunda Fase – Playoff com Times da Europa League:

Nove outros clubes estão na disputa por uma vaga nos playoffs das oitavas de final da Liga Conferência. Essas equipes enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Liga Europa para determinar quem seguirá adiante:

Dínamo Zagreb, Astana e Ballkani – Grupo C

Legia Varsóvia e AZ Alkmaar – Grupo E

Ferencváros e Genk – Grupo F

Ludogorets e Fenerbahçe – Grupo H

