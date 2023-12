Internacional avalia investida por Marlon, lateral do Cruzeiro

O Internacional está em busca de um lateral-esquerdo para 2024, e o nome no radar do clube é de Marlon, do Cruzeiro. O Colorado demonstrou interesse e abriu conversas com o estafe do atleta de 26 anos e avalia uma investida no jogador.

Alessandro Barcellos, que foi reeleito presidente no último fim de semana, conversou com o empresário do atleta, segundo a “GZH”. O papo aconteceu ainda antes das eleições, e as partes devem se encontrar novamente nos próximos dias para avançar pelo negócio.

A situação, porém, ainda está longe de um desfecho. As conversas ainda são iniciais, e o Cruzeiro sequer foi procurado por enquanto. Desde março do time mineiro, Marlon tem contrato até o fim de 2024 com a Raposa.

Atualmente, o Inter conta com três laterais-esquerdos em seu elenco: Renê, Thauan Lara e Dalbert. O primeiro é titular absoluto, enquanto o segundo é da base e subiu recentemente aos profissionais. O último, porém, chegou ao Colorado em setembro, fez dez jogos e não agradou. Ele tem contrato somente até o fim do ano.

Após vencer as eleições sobre Roberto Melo, Alessandro Barcellos afirmou que pretende investir pesado em contratações para 2024. Segundo o dirigente, o Internacional vai gastar entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões na próxima temporada.

Marlon chegou ao Cruzeiro depois de uma passagem pelo Ankaragücü (TUR). Em 41 jogos na atual temporada, ele fez três gols e deu três assistências.

