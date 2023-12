Presidente interino da CBF promete ‘interferência mínima’ até eleições

José Perdiz de Jesus, interventor nomeado para presidir a CBF interinamente, emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (13). Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar o recurso do destituído Ednaldo Rodrigues, Perdiz acabou, assim, confirmado no cargo. Isto. entretanto, irá acontecer apenas até novas eleições na entidade, que o próprio interventor ainda irá convocar.

Após a repercussão da notícia pela imprensa, o novo presidente em exercício da CBF se manifestou publicamente. Ele chamou de ‘uma grande responsabilidade’ o desafio de assumir a entidade. Além disso, garantiu que ele irá interferir o mínimo possível nas questões desportivas, indicando que seu período à frente da confederação será apenas de transição para uma nova gestão.

Veja abaixo a nota oficial

“Recebi com grande responsabilidade a indicação feita pelo Poder Judiciário para assumir temporariamente, na qualidade de administrador interino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a realização das próximas eleições.

É dever conduzir essa etapa transitória observando rigorosamente os marcos legais com independência e imparcialidade, em consonância com o estatuto da própria Entidade e da Fifa, tendo como único objetivo atender à determinação da Justiça. Nenhum prejuizo haverá para a entidade, já que toda administração será feita sem solução de continuidade e com minima interferência nas questões desportivas, que deverão ser tratadas pela futura gestão.

Neste período, daremos continuidade ao trabalho com transparência sobre a situação em que se encontra a CBF para conhecimento do eleito que venha a assumir o comando da entidade, de modo a garantir seu integral e regular funcionamento.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.