Jogo festivo entre São Paulo e Milan terá presença de Raí e Muller

O São Paulo terá o reforço de Raí e Muller no amistoso festivo em comemoração aos 30 anos da conquista do título mundial de 1993, neste sábado (16). Os veteranos do Tricolor e do Milan, equipe derrotada naquela decisão, estarão em campo para o ‘Jogo das Lendas’, duelo que relembra a conquista são paulina-de 30 anos atrás.

Muller foi peça fundamental na conquista do então bi-Mundial, mas Raí não esteve em campo. Ele já tinha sido vendido para o Paris Saint-Germain, da França, mas fez parte do elenco campeão da Libertadores da América, meses antes. Mas, se o antigo camisa 10 não entrou em campo em Tóquio, o camisa 9 fez nada menos que o gol do título no triunfo por 3 a 2.

Além dos dois ídolos são-paulinos, outros nomes como Zetti, Cafu, Válber, Ronaldão, Palhinha e Elivélton, outros campeões de 1993, também estão confirmados. Além disso, o São Paulo terá o reforço de outros campeões, como Diego Lugano, Fabão, Júnior, Josué, Amoroso e Aloísio, que ganharam a Libertadores e o mundial em 2005. Do lado do Milan, estarão feras como Dida e Costacurta, que estavam em campo, assim como os posteriores Serginho, Roque Júnior, Seedorf, Emerson e Ricardo Oliveira.

O amistoso festivo entre São Paulo e Milan ocorre às 17h deste sábado, no Morumbi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.