Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, vai defender Sampaio Corrêa na Série C

Com o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, após fechar a Segunda Divisão na 17ª posição, o Sampaio Corrêa apresentou, nesta quarta-feira, o goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, como reforço para a próxima temporada.

Felipe participou da equipe alvinegra que caiu para a Série B em 2007 assim como do time que faturou a Copa do Brasil e o Paulista de 2009. Ele acumula passagens por Bragantino, Vitória-BA, São Caetano, Figueirense e Botafogo-PB, além do futebol português.

O goleiro destacou a “camisa pesada” da Bolívia Querida como motivação para ter um bom desempenho nas competições que o clube maranhense terá pela frente.

“O Sampaio Corrêa tem uma camisa pesada do nosso futebol brasileiro e nordestino, com tradição, torcida apaixonada, com estrutura e todas as condições para trabalharmos. Não sou o Felipe do Flamengo, do Corinthians, mas continuo com o mesmo espírito de entrega e dedicação de sempre. Peço à torcida confiança, e que venham as competições de 2024, para darmos o nosso melhor dentro de campo”, afirmou em sua apresentação.

Desse modo, Felipe deve ser um dos pilares do técnico Thiago Gomes, que já havia enfatizado em sua apresentação a necessidade de uma espinha dorsal madura para liderar alguns jovens que irão compor o elenco.

O Sampaio disputará, além da Terceirona, a Pré-Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Estadual. A estreia na temporada ocorrerá no dia 7 de janeiro, quando recebe o Potiguar de Mossoró-RN, no Castelão, pela primeira fase da competição regional. Pelo Campeonato Maranhense, o primeiro desafio será em 10 de janeiro, contra o Cordino.

