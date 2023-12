Quais são as movimentações recentes do mercado da bola no Brasil? Confira

O mercado brasileiro aparece a todo vapor na semana seguinte ao fim da Série A, que consagrou o Palmeiras como campeão. Os principais clubes da elite nacional iniciaram as negociações para reforçar os elencos de olho na próxima temporada. Há jogadores saindo do país rumo ao futebol exterior, mas também atletas que jogam na América do Sul com chances de apimentar ainda mais a Primeira Divisão.

E como anda a situação dos times rebaixados? Já estão reformulando o grupo? E as equipes que vão à Copa Sul-Americana e à Libertadores, possuem conversas adiantadas com novos nomes? Flamengo e São Paulo encaminham contratações. Além disso, europeus querendo tirar jovens talentos do Brasil. Você confere o mercado da bola aquecido de dezembro clicando aqui para ver informações que o Jogada10 vai preparar diariamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.