Sub-16 do São Paulo conquista a terceira vitória na Adidas Cup

O São Paulo alcançou a terceira vitória na Adidas Cup Sub-16 ao superar o Santos Laguna, do México, na última quarta-feira, por 2 a 1. Os gols do Tricolor foram anotados por Igão e Lucca. A competição, vale lembrar, é disputada no CT Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro.

O primeiro gol do Tricolor saiu no final da etapa inicial quando, de cabeça, o capitão da equipe, Igão, completou a cobrança de falta. Já no segundo tempo, depois da jogada pela direita, Lucca empurrou para o gol.

Com o resultado, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento e nove pontos somados. Os são-paulinos voltam a atuar nesta quinta-feira (14), quando jogam contra a equipe Sub-15 do Flamengo. Nos dois primeiros confrontos, o Tricolor derrotou o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1 a 0, e o Arsenal, da Inglaterra, por 3 a 0.

O Tricolor foi a campo com João Paulo; Angelo, Henrique Bell, Igão e Nicolas; Polin, Samuel, Pedro Ferreira, Lucca, Thierry e Ariel. O técnico é Alexandre Silva.

Tabela

1ª fase

– 11/12, às 16h: São Paulo 1×0 Atlético Nacional (COL)

– 12/12, às 10h45: São Paulo 3×0 Arsenal (ING)

– 13/12, às 10h45: Santos Laguna (MEX) 1×2 São Paulo

– 14/12, às 10h45: Flamengo Sub-15 x São Paulo





Inscritos

Goleiros: João Paulo e Lucas

Defensores: Well, Igão, Hugo, Nicolas, Angelo, Henrique Bell, Geovanne

Meio-campistas: Samuel, Polin, Pedro Ferreira, Pedro Bezerra e Enzo

Atacantes: Lucca, Thierry, Takada, Tetê, Ariel e Carneiro

