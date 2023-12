Vasco inicia contatos e deve entrar na briga para ter Gustavo Scarpa

Um dos alvos do Vasco para o setor de meio de campo é Gustavo Scarpa. O meia de 29 anos defende o Olympiakos, da Grécia, e vem sendo cobiçado por vários clubes brasileiros nesta janela de fim de ano. Afinal, não vingou no Nottingham Forrest, em sua chance na Premier League, e foi emprestado. O trunfo da SAF cruz-maltina é o diretor Alexandre Mattos, que levou o jogador para o Palmeiras.

Por outro lado, o custo da negociação é alto. O Atlético-MG, o primeiro a se apresentar, teria oferecido 5 milhões de euros (R$ 26.7 milhões) para levá-lo para Belo Horizonte. E recebeu a negativa dos ingleses, que não pagaram nada para contratá-lo. Com o aporte da 777 Partners, o Vasco tem a possibilidade de chegar pesado. Trata-se, aliás, de uma posição carente no elenco de Ramón Díaz.

A ideia é fazer com que Mattos convença Scarpa com o projeto esportivo a longo prazo da SAF. Financeiramente, cobrir o salário pode não ser um problema. Desde o péssimo primeiro turno do Brasileirão, o clube mudou o perfil das contratações e está de olho em reforços experientes, que deem retorno imediato. Foi assim com nomes como Medel, Maicon, Paulinho, Payet, Rossi e Vegetti, por exemplo.

Concorrência forte por Scarpa

Com sonho de brilhar na Europa, Gustavo Scarpa ainda reluta em considerar voltar ao Brasil agora. Ele crê que seu desempenho na Inglaterra foi atrapalhado pelo golpe que levou no suposto de criptomoedas, no qual perdeu R$ 5 milhões. Na ocasião, o meia processou a empresa ligada ao ex-companheiro William Bigode. Desde então, não conseguiu reeditar as grandes atuações da época de Palmeiras. Na grécia, porém, vem tendo bons numeros:

Além do Galo e do Vasco, mais recentemente, Flamengo, Bahia e Internacional já sondaram a situação do jogador. A princípio, a única proposta na mesa é a dos mineiros. Alguns veículos sugerem que Scarpa falou com o técnico Felipão e prometeu que daria prioridade ao Atlético caso decidisse sair. Isso pode acontecer agora ou, mais provavelmente, no meio de 2024, quando acabam os campeonatos europeus.

