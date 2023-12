Palmeiras se vê ‘obrigado’ a procurar atacantes

O Palmeiras se vê na “obrigação” de ir ao mercado para buscar atacantes em 2024. Isso porque, com as saídas de Artur e Endrick, o Verdão ficará com poucas opções no elenco. O primeiro, vale lembrar, está muito perto de acertar com o Zenit, da Rússia, enquanto o adolescente de 17 anos se apresentará ao Real Madrid em julho.

Dessa forma, o treinador Abel Ferreira contará, em breve, apenas com Rony, Breno Lopes, Flaco López e Kevin. A lista pode ter ainda Estevão, que deve ser promovido aos profissionais. Ele está com 16 anos, faz aniversário em abril e é considerado o “01” na lista de grandes promessas alviverdes, após Gabriel Jesus e Endrick.

O Palmeiras, vale lembrar, ainda tem Dudu. No entanto, o camisa 7 está lesionado e só deve voltar a jogar no segundo semestre. Como ele ficará cerca de um ano fora dos gramados, a tendência natural é que ele demore mais um tempo até recuperar a melhor forma física.

Vale destacar ainda que, em 2024, o Palmeiras disputará pelo menos cinco competições, o que exige bastante do elenco: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Supercopa do Brasil. Caso seja campeão continental, disputará o Mundial também. Assim, pode terminar o ano com 78 partidas.

No entanto, no momento, o foco do Palmeiras parece estar no meio-campo. Até aqui, o Verdão anunciou a contratação do volante Aníbal Moreno, do Racing (ARG). Além disso, o time paulista busca fechar com os volantes Cauly, do Bahia, e Caio Alexandre, do Fortaleza.

Por outro lado, o Palmeiras já deixou bem claro que não contará com Atuesta e Jailson no ano que vem. O primeiro deve ser emprestado, enquanto o segundo não terá o contrato renovado.

