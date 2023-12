No mesmo dia, Libertadores conhece dois classificados para 2024

Enquanto no Brasil a bola parou de rolar há alguns dias, o restante do continente americano segue em reta final de suas disputas nacionais. Disputas essas que, pensando já na temporada 2024, impactam, principalmente, nas equipes que disputarão a Libertadores.

No Chile, Magallanes e Colo-Colo fizeram a decisão da Copa Chile. E a equipe de maior torcida no país evitou passar uma temporada de ‘jejum’ ao vencer por 3 a 1 o time que era o campeão vigente do torneio.

Dentro do regulamento da copa em questão, estava prevista uma vaga para a segunda fase eliminatória ao vencedor. Como o Cacique já estava garantido via Campeonato Chileno, o espaço ficaria, de qualquer forma, com o Magallanes independente do resultado. Mas a equipe radicada na comuna de Maipú foi rebaixada para a segunda divisão na liga nacional, algo que é impeditivo de se qualificar a torneios regidos pela Conmebol segundo aponta o regulamento da própria Copa Chile.

Sendo assim, que acaba ‘herdando’ esse espaço é o Palestino, melhor qualificado no Campeonato Chileno que não obteve vaga para a Liberta.

Estudiantes e Junior na Liberta

Na Argentina, a copa local também foi definida em confronto de teor único onde Estudiantes e Defensa y Justicia tinham sua última chance de carimbar vaga na Libertadores. Melhor para o Pincharrata que, na base da eficiência, conquistou a Copa Argentina pela primeira vez na sua história.

Por fim, em solo colombiano, o campeonato nacional protagonizou uma emocionante decisão entre Independiente Medellín e Junior Barranquilla. Depois de perder como visitante, no duelo de ida, por 3 a 2, o DIM reverteu o quadro para 2 a 1, em Medellín, e forçou a decisão por pênaltis. Todavia, na marca da cal, o Tiburón foi impecável ao marcar todas as suas cobranças onde Léider Berrío converteu a penalidade que sacramentou a conquista do Junior.

Todos os classificados de momento para a Libertadores 2024

Argentina: Estudiantes, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo e Talleres

Bolívia: Always Ready, Bolívar e The Strongest

Brasil: Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo

Chile: Cobresal, Colo-Colo, Huachipato e Palestino

Colômbia: Águilas Doradas, Atlético Nacional, Junior Barranquilla e Millonarios

Equador: Aucas, Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU

Paraguai: Cerro Porteño, Libertad, Nacional e Sportivo Trinidense

Peru: Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal e Universitario

Uruguai: Defensor, Liverpool, Nacional e Peñarol

Venezuela: Academia Puerto Cabello, Caracas, Deportivo Táchira e Portuguesa.

