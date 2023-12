Nem Santos, nem Cruzeiro. Carpini fica no Juventude

O técnico Tiago Carpini não sairá do Juventude. Sendo assim, Santos e Cruzeiro precisarão buscar outros treinadores. O Peixe tinha acordo encaminhado com o treinador, que também fez a Raposa, interessada, buscá-lo no mercado. Porém, Carpini voltou atrás e resolveu permanecer no clube gaúcho, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024.

A diretoria do próprio Juventude, em contato com o “Jornal Pioneiro”, confirmou a informação. A tendência é que a direção se pronuncie, de forma oficial, nas próximas horas.

Carpini estava praticamente certo com o Santos, que conseguiu encaminhar o negócio. No entanto, a multa contratual e a montagem da comissão técnica fizeram as tratativas retrocederem. O Juventude queria R$ 1 milhão em dinheiro à vista. O Peixe, contudo, ofereceu alguns jogadores para abater o valor, algo prontamente recusado na Serra Gaúcha.

Em seguida, apareceu o Cruzeiro, que o seduziu e tirou, de vez, da rota da Vila Belmiro, nas últimas horas. Porém, no momento de dar mais um passo pela contratação, a Raposa não chegou a uma oferta oficial. Portanto, tudo não passou de um flerte.

Assim, nos próximos dias, Carpini e a direção do Juventude vão se reunir para debater a montagem do elenco para a próxima temporada. Além do bom trabalho no Sul, ele levou o modesto Água Santa à final da última edição do Campeonato Paulista.

