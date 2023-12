No São Paulo, Luiz Gustavo disputará Série A pela primeira vez

Principal reforço (pelo menos até aqui) do São Paulo para 2024, o volante Luiz Gustavo, curiosamente, nunca disputou o Brasileirão. Assim, se tudo der certo, ele vai estrear na Série A do Brasileiro às vésperas de completar 37 anos.

Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, Luiz Gustavo foi morar em Maceió ainda na adolescência. Na capital alagoana, foi aprovado no Corinthians de Alagoas, onde jogou profissionalmente de 2006 a 2007. No entanto, o volante teve um rápido empréstimo ao CRB, em 2007.

No longínquo 2007, Luiz Gustavo foi emprestado (e depois vendido) para o Hoffenheim, da Alemanha. Ele ficou no clube até dezembro de 2010, afinal, em janeiro de 2011 foi comprado pelo Bayern de Munique por 15 milhões de euros. O auge da carreira dele, aliás, foi no clube bávaro. Isso porque, conquistou cinco título em duas temporadas e meia.

Em agosto de 2013, transferiu-se para o Wolfsburg, onde ficou por quatro anos e conquistou mais dois títulos na Alemanha. Aliás, foi defendendo as cores deste clube que Luiz Gustavo foi convocado por Felipão para disputar a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

No dia 4 de julho de 2017, Luiz Gustavo transferiu-se para o Olympique de Marselha, da França, onde ficou por mais dois anos, sendo eleito para a Seleção da Ligue 1 de 2017/18. Da França, o meio-campista seguiu para o Fenerbahçe (2019-2022), da Turquia, clube que defendeu até chegar ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e onde foi eleito o melhor volante do Campeonato Saudita.

“Nós todos teremos um excelente desafio no próximo ano. A minha carreira sempre foi movida a desafios, e o São Paulo me proporcionará mais um. Estou feliz e motivado para fazer parte deste projeto do clube. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida no Morumbi”, revelou Luiz Gustavo ao ser anunciado pelo São Paulo.

Conheça mais sobre Luiz Gustavo

Nome completo: Luiz Gustavo Dias

Data de nascimento: 23/07/1987 (36 anos)

Local de nascimento: Pindamonhangaba, São Paulo (SP)

Altura: 1m86

Peso: 83kg

Clubes: Corinthians-AL (2007), CRB (2007), Hoffenheim (2007-2011), Bayern de Munique (2011-2013), Wolfsburg (2013-2017), Olympique de Marselha (2017-2019), Fenerbahçe (2019-2022), Al Nassr (2022-2023) e São Paulo (desde 2023)

Títulos por clube: Supercopa da Alemanha (2012 e 2015), Bundesliga (2012/13), Liga dos Campeões (2012/13), Copa da Alemanha (2012/13 e 2014/15) e Copa Uli Hoeneß (2013)

Títulos pela Seleção Brasileira: Copa das Confederações (2013) e Superclássico das Américas (2014)

Premiações: Seleção da Ligue 1 (2017/18) e Seleção do Campeonato Saudita (2022/23)