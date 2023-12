Xavi vive ‘situação limite’ no Barcelona

O técnico Xavi Hernández atravessa uma turbulência no Barcelona e, questionado, passa a viver uma “situação limite”, afirma imprensa espanhola, nesta quinta-feira (14). O cenário se agravou, então, com a derrota para o Antuérpia por 3 a 2, na Bélgica, na quarta (13), pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Antes do tropeço, o Barça havia perdido para o Girona por 4 a 2, em casa, pelo Campeonato Espanhol.

Por falar na queda para o Girona, o resultado deixou a imagem de Xavi Hernández tão fragilizada que o presidente Joan Laporta interferiu na lista de relacionados, para o compromisso seguinte, pela Champions.

Apesar da classificação para as oitavas de final na primeira colocação da chave, Xavi terá que lidar com pressão máxima nos próximos dias. Segundo o jornal “As”, ele já não convence alguns membros da atual diretoria do clube catalão. A imprensa espanhola acrescenta, aliás, que o ex-meia Deco, contratado para ser um homem forte de futebol do Barça, tem muitas divergências com o treinador.

Com sete gols sofridos em dois jogos, os jornais, assim, destacam que o Barcelona está sem rumo neste fim de ano. Xavi, por sua vez, reconhece que as coisas não andam bem na Catalunha.

“É normal estar preocupado. A equipe não está confortável. Precisamos quebrar o mau momento”, admitiu o treinador do Barcelona, em entrevista coletiva.

