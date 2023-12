Calleri tem sondagens e pode deixar o São Paulo

Principal nome do São Paulo em 2023, o atacante argentino Jonathan Calleri tem sondagens de clubes do México e dos Estados Unidos. Assim, o artilheiro pode deixar o Tricolor em 2024. O jogador não esconde o carinho que tem pelo SPFC. Assim, inicialmente, desejaria ficar, até porque o clube vai jogar a Libertadores em 2024.

No entanto, de acordo com o portal “Uol”, o atacante pode repensar a sua situação, afinal, convive com atrasos de direitos de imagem, sem previsão de que o cenário melhore no ano que vem. Além disso, também há atrasos de luvas e bonificações, além do bônus pela conquista da Copa do Brasil de 2023. Vale lembrar ainda que, no exterior, Calleri deve ter a oportunidade de ganhar mais.

Calleri tem 30 anos e atravessa sua segunda passagem pelo São Paulo desde agosto de 2021. De lá para cá, são 46 gols, incluindo o da vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Flamengo na ida da final da Copa do Brasil, em setembro, no Maracanã. Como a volta foi 1 a 1, o tento acabou sendo o do “título”.

A primeira passagem do argentino pelo São Paulo foi em 2016. Naquele ano, foi artilheiro da Libertadores e anotou 16 tentos. Assim, são 62 gols pelo Tricolor, o que faz dele o quinto maior goleador do clube no Século XXI, só atrás de Luis Fabiano (212), Rogério Ceni (112), França (69) e Luciano (67).

Assim, Calleri é um dos maiores ídolos do São Paulo e tem uma música dedicada para ele: “Toca no Calleri que é gol”. O atual contrato dele com o Tricolor é válido até o final de 2025. O atacante, vale lembrar, está lesionado desde outubro, quando operou o tornozelo direito.

