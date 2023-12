Barcelona-EQU faz consulta por Leo Fernández, do Fluminense

O Barcelona-EQU demonstrou interesse na contratação de Léo Fernández, meia do Fluminense. O jogador está sem espaço no clube tricolor e não acabou sendo inscrito para disputa do Mundial de Clubes. A informação é do “ge”.





As conversas ainda estão no começo. No entanto, os dirigentes equatorianos querem contar com Leo Fernández já no início de janeiro. O uruguaio pertence ao Toluca-MEX e está emprestado ao Fluminense até junho de 2024.

O Barcelona-EQU entrou em contato com os representantes do meia nos últimos dias. O clube equatoriano, dessa forma, perguntou se seria possível uma rescisão do empréstimo e uma transferência no começo da próxima temporada.

LEIA MAIS: Diniz mapeia possíveis adversários e projeta Mundial: ‘Entrega vai ser a mesma’

Apesar do interesse do Barcelona-EQU, Leo Fernández pretende permanecer no Fluminense. Aliás, os dirigentes tricolores podem exercer os direitos de compra do meia antes de junho. O novo contrato seria válido por quatro anos e custaria US$ 8 milhões (cerca de R$ 39,36 milhões).

Com um gol e uma assistência, Leo Fernández disputou 20 jogos pelo Fluminense em 2023. O uruguaio não foi relacionado para disputa do Mundial e sequer viajou para Arábia Saudita. O jogador, dessa forma, recebeu férias antecipadas e aguarda pela pré-temporada em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.