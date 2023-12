Corinthians tem interesse em Maurício e Thiago Mendes

De olho na temporada 2024, o Corinthians definiu dois nomes de interesse para o meio-campo: Maurício, do Internacional, e Thiago Mendes, do Al-Rayyan, do Catar. Os dois nomes, vale destacar, têm a aprovação do treinador Mano Menezes. As informações foram publicadas pelo “Uol”.

Maurício é paulista e tem 22 anos. Ele foi revelado pelo Desportivo Feliz, do interior paulista, em 2019. No mesmo ano, transferiu-se para o Cruzeiro, onde ficou até 2020. Desde então, porém, está no Internacional, onde chegou a ser comandado pelo próprio Mano Menezes. São 23 gols pelo Colorado, incluindo um no fatídico 7 a 1 sobre o Santos, em outubro, quando completou 150 partidas pelo clube gaúcho.

Thiago Mendes, por sua vez, é maranhense e está com 31 anos. Revelado pelo Goiás, onde jogou de 2010 a 2014, o volante passou ainda por São Paulo, Lille e Lyon (esses dois últimos da França) antes de acertar com o time do Qatar, onde está na primeira temporada. Mendes tem 12 jogos e um gol no atual clube.

Para a temporada 2024, vale lembrar, o Corinthians já sabe que não contará com Giuliano, afinal, não renovou com ele. Outro que não ficará no Timão é o colombiano Cantillo, que também não renovará. Ainda no setor do meio-campo, o Alvinegro não renovou com Renato Augusto. Este, aliás, está muito perto de acertar com o Fluminense.

Quem pode sair é Fausto Vera. Afinal, o Corinthians negocia uma troca dele por Thiago Maia e Matheuzinho, ambos do Flamengo. Outro que pode sair é Maycon. Isso porque ele tem contrato de empréstimo, pelo Shakhtar Donetsk (UCR), até este mês. O clube paulisa, porém, quer renovar. O elenco do Corinthians tem ainda nomes como Paulinho, Roni e Matheus Araújo para a posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.