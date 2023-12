Everton Ribeiro deixa resort com diárias de R$ 47 mil e curte hotel de R$ 25 mil

Everton Ribeiro, do Flamengo, curte as férias nas praias pelo Caribe. A família do jogador passou pela ilha de Anguilla e, agora, estão em São Martinho.

Afinal, Everton viajou com Marília Nery e os filhos. Eles ficaram inicialmente em um resort em Belmond Cap Juluca, com diárias de R$ 47 mil. Agora estão no Belmond La Samanna, cujos preços são mais modestos: R$ 25 mil.

O local onde Ribeiro está tem os quartos usuais e tem também as chamadas “vilas com piscina”, que são acomodações privativas com piscinas no interior. Além disso, o local tem salas de estar, jantar, cozinha e serviço de limpeza duas vezes ao dia.

O luxo é tão grande que os hóspedes tem direito a transfer para aeroporto, café gourmet, televisão, produtos de perfumaria de luxo e transporte dentro do resort.

