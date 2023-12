Rodrigo Caetano ficará no Atlético em 2024

Apesar das tentativas do Corinthians, o Atlético confirmou, no fim da manhã desta quinta-feira (14), a permanência de Rodrigo Caetano na agremiação mineira. O Galo informou inicialmente nas redes sociais e, com isso, encerrou a novela que já durava alguns dias.

“O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no Clube. Nesta segunda-feira (18), inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO Bruno Muzzi. Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil (2022); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); e Campeonatos Mineiros de 2021, 2022 e 2023”, postou o clube mineiro.

Com a confirmação, a novela chegou ao fim. O Corinthians chegou a tentar uma conversa com Rodrigo Caetano, fez proposta, no entanto, não conseguiu adiantar nos diálogos. O diretor, aliás, já tinha ressaltado que está adaptado em Belo Horizonte e seus familiares gostam da cidade mineira.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético em 2021 e, em Minas Gerais, conquistou campeonatos estaduais, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil.

