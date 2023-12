Com uniforme novo, Fluminense realiza primeiro treino na Arábia Saudita

O Fluminense treinou, nesta quinta-feira (14), pela primeira vez na sede do Mundial de Clubes. Sob comando do Fernando Diniz, os jogadores tricolores realizaram trabalhos no campo 2 do complexo King Abdullah Sports City. A imprensa acompanhou os primeiros minutos da atividade. A informação é do “ge”.

Primeiro treino na Arábia Saudita

O elenco treinou com força máxima na Arábia Saudita. Afinal, os 23 inscritos e os quatro suplentes do Mundial de Clubes participaram da atividade. A novidade ficou por conta da presença de Samuel Xavier, que está recuperado da entorse no joelho esquerdo e deve iniciar como titular na semifinal da competição.

Novo uniforme do Fluminense

O Fluminense, por sinal, treinou com novos uniformes em Jedá. O clube anunciou sua nova roupa de treinos nesta quinta-feira (14). O lançamento estava previsto para acontecer em janeiro, mas precisou ser antecipado por conta de regras impostas pela Fifa. A entidade determina um limite de patrocinadores por instituição.

O Fluminense, dessa forma, realiza mais três treinos em Jedá, na Arábia Saudita. Aliás, as atividades estão marcadas para acontecer na sexta (15), no sábado (16) e no domingo (17). A semifinal do Mundial vai ser disputada na próxima segunda-feira (18). O adversário da equipe tricolor pode ser Al-Ahly ou Al-Ittihad.

