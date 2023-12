Amoroso declara torcida pelo Fluminense e dá conselho antes do Mundial

Após participar do evento beneficente de Ronaldo Fenômeno, Amoroso concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada 10. O ex-jogador, dessa forma, declarou torcida ao Fluminense no Mundial de Clubes e pediu tranquilidade para os jogadores tricolores na Arábia Saudita. O craque foi campeão da competição em 2005, quando defendia as cores do São Paulo.

“O Fluminense precisa ficar tranquilo. O primeiro jogo é o mais importante, porque tira aquela pressão e ansiedade. Não vai ser fácil, todos lutam pelo mesmo objetivo. O Fluminense precisa fazer um jogo para poder passar para final. A gente sabe que Manchester City também tem um jogo para fazer. Então, vamos ver. Vamos torcer para o Fluminense trazer esse título mundial”, disse Amoroso.

Fluminense x Manchester City

Amoroso também fez uma projeção da possível final entre Fluminense e Manchester City. O ex-jogador não quis arriscar um placar, mas reconheceu que os clubes europeus levam vantagem em relação aos times sul-americanos.

“É difícil cravar um placar. Em 2005, todo mundo apostava no Liverpool e nós (São Paulo) ganhamos. O futebol é uma caixinha de surpresas. O importante é ter sorte, estar no momento certo, fazer gol e saber se defender. Os times europeus sempre têm uma vantagem em relação aos clubes sul-americanos, mas eu estou torcendo pelo Fluminense”, completou Amoroso.

O ex-jogador atuava como atacante e marcou muitos gols decisivos ao longo da carreira. Além do São Paulo, Amoroso também teve passagens por Flamengo, Udinese, Borussia Dortmund, Milan, Corinthians e Grêmio. O ex-jogador atualmente trabalha como comentarista da ESPN.

O Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira (18), às 15h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial. O adversário da equipe tricolor vai ser definido depois do jogo entre Al-Ahly x Al-Ittihad. A bola rola nesta sexta-feira (15), na Arábia Saudita, às 15h (de Brasília).

