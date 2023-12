Melo: ‘Em breve, o novo executivo de futebol do Corinthians’

Após o “fico” de Rodrigo Caetano no Atlético-MG, Augusto Melo tranquilizou a torcida do Corinthians e prometeu que o time não vai demorar a contratar um profissional para ser o novo executivo de futebol do Timão. Em uma rede social, o presidente eleito e que será empossado em 2 de janeiro de 2024, destacou:

“Fala, Fiel! Muita gente ansiosa sobre a contratação do novo executivo de futebol do Corinthians! Repito, não acreditem em especulação. Estamos conversando com diversos profissionais de mercado e anunciaremos em breve o novo executivo de futebol do clube! Será um perfil com as características inovadoras que vai ao encontro da proposta de profissionalismo e reformulação que prometi para vocês”, comentou Augusto Melo.

Vale lembrar que, desde a vitória de Augusto Melo nas eleições do Corinthians, o Timão também empolgou o torcedor com Gabigol. Isso porque o futuro presidente elogiou publicamente o atleta, que também elogiou a equipe paulista. O camisa 10 tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas as partes negociam uma renovação.

Apesar disso, a janela do Corinthians está movimentada. O Timão acertou as saídas de Giuliano, Gil, Cantillo e Renato Augusto, que não renovaram. Outro que não fica para 2024 é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que optou pela aposentadoria. Por outro lado, o clube manifestou interesse em Maurício e Thiago Mendes, além de negociar a extensão de empréstimo de Maycon. O Timão também quer comprar o zagueiro Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica até junho.