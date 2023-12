Veja detalhes do cruzeiro com Neymar

Está chegando o Natal! Assim, também está chegando o cruzeiro com Neymar, cujo tema será “Ney em alto mar”. Vale lembrar que o atacante do Al-HIlal, da Arábia Saudita, se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só voltará a jogar no segundo semestre de 2024. Confira alguns detalhes!

Itinerário e datas

O cruzeiro sairá de Santos (SP), no dia 26 de dezembro, com embarque às 18h. Vale lembrar que a cidade paulista tem muita relação com o craque, afinal, ele nasceu ali perto e começou a carreira no clube da Vila Belmiro. Depois, a viagem com Neymar fará uma pausa em Búzios, no litoral fluminense, e voltará para Santos.

Outras atrações

Além da convivência com Neymar, o cruzeiro terá área para as crianças, com dois saguões temáticos (um de galáxia e outro de safari), piscinas, tobogã, além de restaurantes e um teatro, onde haverá apresentações de comediantes como Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

O navio, o MSC Preziosa, terá ainda um corredor só com fotos da carreira de Neymar. O cruzeiro conta ainda salão de jogos, cassino, boliche, SPA, simulador de Fórmula 1 e cinema 4D. Todas essas atrações, vale lembrar, estão incluídas no pacote mais simples, mas sempre há opções a mais.

Haverá ainda shows de Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze e MC Orochi. Vale lembrar que Guimê tem uma música onde cita Neymar: “País do Futebol”, de 2014.

Valores

No primeiro lote, os preços dos quartos/pacotes variavam de R$ 5.159 a R$ 7.265, o mais caro. No entanto, como é a tradição, o evento ficou mais caro perto da data. Hoje, um quarto não sai por menos de R$ 22.240.

O navio

A embarcação tem 18 andares, com capacidade para receber até quatro mil turistas, sem contar os funcionários. São três tipos de quartos: internos, externos com janela e externo com varanda. Ainda há as suítes luxuosas e as premium. Alguns quartos têm Wi-Fi funcionando mesmo em alto-mar.

