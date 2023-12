Fifa divulga os finalistas do The Best 2023

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (14), os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo do The Best 2023. Os indicados escolhidos pela entidade foram: Messi, do Inter Miami, Haaland, do Manchester City e Mbappé, do PSG.

Os três astros, afinal, atuam como atacantes e fizeram chover nos últimos meses. O vencedor, entrstanto, será anunciado durante uma cerimônia em Londres, no dia 15 de janeiro. A avaliação é feita através do desempenho dos atletas entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023.

Messi, Haaland ou Mbappé?

Com 496 gols, Messi é o maior artilheiro das cinco principais ligas europeias. O argentino, afinal, acabou sendo campeão do Campeonato Francês pelo PSG e vem tendo um bom início no Miami United, dos Estados Unidos. O atacante, dessa forma, disputa pela segunda vez consecutiva o prêmio The Best.

Artilheiro do Manchester City, Haaland ganhou a eleição de melhor jogador da Europa em 2022/2023. O atacante, assim, também teve participação direta nos títulos da Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra. Aos 23 anos, porém, o norueguês é considerado um dos principais jogadores do futebol mundial.

Aliás, Mbappé também conseguiu apresentar bons números nesta temporada. Com 54 gols em 56 jogos disputados, ele foi um dos destaques do PSG nos títulos do Campeonato Francês e da Supercopa da França. O atacante nunca conquistou o prêmio, mas vem sendo um dos protagonistas do futebol mundial nos últimos anos.

O Fifa The Best acontece desde 2016. A cerimônia também premia os melhores goleiros e os melhores técnicos da temporada. Ex-jogadores definem os indicados. Na definição do vencedor, jornalistas, capitães, técnicos também participam da votação.

