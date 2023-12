Botafogo observa Henrique, do Lyon. Veja os números do lateral

Atento ao mercado de transferências, o Botafogo vem observando o brasileiro Henrique, ex-Vasco. O lateral-esquerdo, de 29 anos, defende as cores do Lyon, da França, que faz parte da Eagle Football, empresa de John Textor, dono da SAF alvinegra. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”.

Henrique, aliás, trabalhou com André Mazzuco no Vasco. Assim, o dirigente do Glorioso é um dos alvinegros que gosta do futebol do lateral, além de outros membros da diretoria, segundo o jornalista.

Revelado pelo time de São Januário em 2013, Henrique foi jogar no Lyon em julho de 2021. Na época, o clube francês acertou a contratação após o jogador rescindir com o Vasco. Aliás, o lateral estava afastado desde o início daquela temporada. Com a camisa cruz-maltina, disputou 192 jogos e marcou um gol, além de conquistar o Campeonato Carioca por duas vezes, em 2015 e 2016.

Números de Henrique pelo Lyon

Com cerca de dois anos e meio jogando pelo Lyon, Henrique não conseguiu engatar uma grande sequência no time titular. O período em que teve mais oportunidades foi em 2022, diferentemente deste ano, já que não vem sendo muito utilizado. Assim, na temporada atual, ele disputou apenas quatro jogos do time francês pelo campeonato nacional.

Durante toda a sua passagem pelo Lyon, até o momento, o brasileiro disputou 36 jogos, com duas assistências.

