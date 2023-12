Union Saint-Gilloise vence Liverpool, mas não avança na Liga Europa

O Union Saint-Gilloise fez o dever de casa, ao menos nesta quinta-feira (14), e venceu o Liverpool por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos da Liga Europa. No entanto, além da vitória sobre os Reds, o time belga precisava torcer por uma derrota do Toulouse para o LASK, na outra partida do Grupo E para avançar na competição. Dessa maneira, o USG acabou eliminado da segunda maior competição de clubes da Europa. Amoura e Puertas anotaram os gols da vitória, enquanto Jarell Quansah marcou o único para os ingleses no estádio Constant Vanden Stock.

O Liverpool entrou em campo com a liderança do Grupo E assegurada, e já classificado para as oitavas de final. Dessa maneira, o técnico Jurgen Klopp aproveitou o jogo para fazer alguns testes na equipe e os principais nomes da equipe sequer viajaram para o confronto. Isto porque, o clube busca seguir forte na briga pelo título da Premier League, na qual é líder com um ponto de vantagem sobre o Arsenal.

Dessa maneira, o Liverpool volta a campo no próximo domingo (17), às 13h30, quando recebe o pressionado Manchester United em Anfield.

Por outro lado, o Union Saint-Gilloise não conseguiu avançar para a fase mata-mata da Liga Europa e foi eliminado da competição. Com a vitória do Toulouse sobre o LASK, no outro jogo do grupo, os franceses chegaram aos 11 pontos e asseguraram a vice-liderança da chave. O clube belga, por sua vez, mesmo com o triunfo diante dos Reds, encerrou a participação no torneio com oito pontos, na terceira posição.

Para ficar com a classificação, o Union Saint-Gilloise precisava vencer o Liverpool e torcer por uma derrota do Toulouse.

