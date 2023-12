Rodrigo Dias retorna ao Vasco para o cargo de gerente executivo da base

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (14), o retorno de Rodrigo Dias, novo gerente executivo da base do Cruz-Maltino. O cargo estava vago desde a demissão de Carlos Brazil. Rodrigo trabalhou no clube carioca nos anos de 2020 e 2021.

Após deixar o Gigante da Colina, substituído justamente por Brazil, Rodrigo Dias foi trabalhar no Coritiba. Dessa forma, com as negociações avançadas pelo seu retorno ao Vasco, ele já vinha se despedindo dos colegas do Coxa nos últimos dias.

Antes de sua primeira passagem pelo Vasco, Dias trabalhou no Desportivo Brasil (SP) e no Ypiranga (PE). Seu trabalho mais longevo, aliás, foi no Sport, durante 2014 e 2021.

Credenciais de Rodrigo Dias

Aliás, ao anunciar a contratação do novo gerente executivo de base, o Vasco enalteceu a importância de Rodrigo Dias na formação de jogadores como Andrey Santos, Marlon Gomes, Figueiredo, Erick Marcus e Rayan, que se destacaram nos times de juniores.

“Rodrigo é bacharel em Educação Física pela Palm Beach Atlantic University, da Flórida (EUA), fluente em inglês e espanhol, e formado como Diretor Técnico pela ATFA (Associações de Treinadores de Futebol Argentino), Executivo de Futebol pela CBF ACADEMY e em Gestão de Esportes na FGV/FIFA/CIES’, informou o Vasco.

