Oferecido ao Grêmio, Cavani quer cumprir contrato com o Boca

O uruguaio Cavani, do Boca Juniors, foi oferecido ao Grêmio como solução para o lugar de Suárez, que deixou o clube. O contato com os dirigentes gaúchos, no entanto, não foram feitos pelos representantes do jogador, mas por terceiros.

Representante e irmão de Cavani, Walter Guglielmone confirmou ao site “ge” que o jogador ficará no Boca Juniors até o fim do contrato, em dezembro do ano que vem. O Grêmio, entretanto, até teria concordado com os valores da suposta transação.

O nome de Cavani no Grêmio no ano que vem aqueceu o mercado da bola no Brasil. No entanto, existe uma possibilidade para ele atuar no Brasil só em 2025, apenas. Porém, o atacante já estará perto dos 38 anos de idade.

O Grêmio até se empolgou com a conversa dos intermediários que levaram ao clube a ideia de contratar Cavani. Os valores mencionados para a contratação do uruguaio estariam, inclusive, dentro das possibilidades dos dirigentes gaúchos.

Outros clubes Brasil, inclusive, tiveram contato com os mesmos que ofereceram Cavani ao Grêmio. Desta forma, a contratação do atacante poderia virar uma espécie de leilão. Nisso o Grêmio não estaria disposto a entrar.

Em 2020, antes de o uruguaio acertar com o Manchester United, da Inglaterra, o Grêmio teve um breve contato com os representantes de Cavani. A negociação, no entanto, não foi para a frente. Depois que deixou o Manchester ainda foi para o Valencia. Em seguida acertou com o Boca.

