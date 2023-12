Dirigentes trabalham pela permanência de Vitão no Internacional

A pouco mais de seis meses para o término do contrato de Vitão o Internacional já se movimenta para não perdê-lo. A diretoria, assim, está confiante de que o jogador estenderá o vínculo com o clube.

A diretoria colorada não dá detalhes da renovação, mas está convicta de que o jogador seguirá firme no Beira-Rio. Nos bastidores, porém, os dirigentes já abriram conversações com os representantes de Vitão.

O contrato de Vitão com o Internacinal se encerrará no dia 30 de junho do ano que vem. Isso, portanto, segundo uma norma da Fifa, que dá aos jogadores de clubes da Rússia e Ucrância suspenderem seus contratos por causa do conflito entre os dois países.

Este período é o mesmo do fim do vínculo de Vitão com o Shakhtar, da Ucrânia. A partir de 1 de julho o zagueiro estará livre de qualquer vínculo. Assim, portanto, poderá estender seu contrato com o Internacional.

Os dirigentes gaúchos, inclusive, já negociam há alguns meses com o jogador a ampliação do contrato. Os colorados, entretanto, estão dispostos a conversar com os seus pares da Ucrânia para as relações entre os clubes não ficar estremecida.

O zagueiro, que chegou ao Internacional em abril de 2022, não demorou para se firmar na equipe. Neste ano, entretanto, Vitão não atuou nas últimas três partidas por causa de uma lesão na coxa esquerda.

