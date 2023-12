Conheça mais sobre Cauly, alvo do Palmeiras para 2024

O Palmeiras está claramente muito interessado no meia Cauly, do Bahia. Mas o que ele tem de tão interessante? De acordo com o jornalista João Grassi, do “jornal Massa!”, do grupo “A Tarde”, o atleta tem grande capacidade de armar jogadas, justamente a posição mais carente, de acordo com a diretoria alviverde.

Vale lembrar que, no momento, o Palmeiras tem apenas Raphael Veiga para o setor uma vez que Artur está de saída para o Zenit, da Rússia. O Verdão tem ainda Jhon Jhon e Luis Guilherme, mas eles têm sido escalados como atacantes pelos lados do campo por Abel Ferreira. Assim, Cauly seria um reforço valioso.

“Cauly seria útil em qualquer clube do futebol brasileiro, muito pelo fato da posição de meia armador ser escassa no Brasil. Ele pode ser utilizado atrás do centroavante ou em trio de meias. Se a ideia do Palmeiras for ter duas opções de camisa 10, provavelmente teria a melhor dupla de meias do Brasil”, comenta Grassi.

O jornalista também elenca outras qualidades de Cauly, como movimentação e finalização e a facilidade para driblar os adversários. Grassi, aliás, comparou o jogador a Kaká, hoje aposentado, mas ídolo do São Paulo, Milan e Seleção Brasileira.

“Acho ele um bom finalizador. Não é top, mas agrega muito, sendo melhor, hoje, do que nomes como Artur, Dudu, Breno Lopes e Flaco López. Outro grande forte de Cauly é a movimentação. Ele se movimenta bastante. O jogo dele é a condução de bola com drible, lembrando muito o estilo de Kaká (mas que obviamente, é melhor). Ele cria jogadas abrindo espaços, com boa visão e bom passe”, acrescenta João.

Será titular?

Por fim, João Grassi destacou que não vê Cauly já chegando sendo titular, afinal, o Palmeiras tem uma base mantida e é o atual bicampeão brasileiro. O Bahia, vale destacar, faz jogo duro e não quer vender o atleta para o Verdão, nem para outro clube nacional.

“Se Abel Ferreira não utilizar um esquema sem pontas, acredito que ele não seria titular de imeditado caso fosse contratado pelo Palmeiras. Muito por causa da qualidade de Raphael Veiga e hierarquia de um time vencedor, apesar de serem dois dos melhores meias do país. Também não vejo ele se adaptando com tanta facilidade a jogar pelo lado do campo, embora não ache que seja impossível”, conclui Grassi.

Quem é Cauly?

Baiano de Porto Seguro, Cauly Oliveira Souza tem 28 anos e foi morar na Alemanha ainda com 11 anos. Assim, tornou-se profissional nos clubes locais, passando por três clubes de 2014 a 2019. Entre 2020 e janeiro deste ano, o meia defendeu o Ludogorets, da Bulgária.

No Bahia desde 3 de fevereiro, Cauly fez 10 gols e nove assistências em 47 jogos. Ele tem contrato com o Tricolor até 2026, mas o clube quer renovar por mais uma temporada, também como uma forma de segurá-lo. Destro, ele tem 1,75m.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.