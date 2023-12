Mundial de Clubes: Fluminense divulga informações sobre a Casa Laranjeiras

O Fluminense realizará nos dias 16, 17 e 18 de dezembro a Casa Laranjeiras, um evento para a torcida acompanhar o time no Mundial de Clubes 2023, disputado na Arábia Saudita. No Estádio de Laranjeiras, haverá uma fan zone. com áreas e atividades temáticas, além de diversas atrações, food trucks, e telão para exibir a estreia na competição.

Além disso, a entrada será pela Rua Pinheiro Machado com exclusividade para quem adquirir os ingressos e no final de semana, o local será aberto às 16h. Nesse sentido, no dia da semifinal (18/12), segunda-feira, o portão abre às 13h, com início da transmissão da partida às 15h.

De acordo com a nota oficial do clube, terão diversas atividades para os torcedores: totó humano, futebolha, chute a gol, gênio tricolor e camelo mecânico. O evento também contará com um stand de tatuagem e um Espaço Kids, com todas as atividades pagas à parte.

O adversário do Fluminense na semifinal sairá do duelo entre Al Ahly x Al Ittihad, que acontece nesta sexta-feira (15), às 15h (de Brasília). A comissão técnica de Fernando Diniz, inclusive, estará presente no King Abdullah (Jeddah) para acompanhar de perto a partida e mapear o estilo de jogo das equipes.

Confira todas as informações da ‘Casa Laranjeiras’

– As vendas para sócios e não-sócios acontecem em fluminense.futebolcard.com. O acesso será via QR Code dinâmico;

– A entrada será pela Rua Pinheiro Machado com exclusividade para quem adquirir os ingressos para a Casa Laranjeiras;

– O Tricolor abrirá o portão às 16h neste final de semana. Na segunda-feira (18/12), A Casa Laranjeiras abre às 13h, com início da transmissão da partida às 15h;

– Terão diversas atividades para os torcedores: totó humano, futebolha, chute a gol, gênio tricolor e camelo mecânico. Além disso, terá também um stand de tatuagem e um Espaço Kids. Todas as atividades são pagas à parte;

– Crianças de até 6 anos acompanhadas de responsáveis terão a entrada liberada no evento, que contará com brinquedos infláveis, com pagamento à parte;

– Conforme prevê o Estatuto, para quem optar por roupas ligadas ao futebol, só será permitida a entrada de pessoas com camisas do Fluminense ou da Seleção Brasileira;

– Para a segurança do público, o clube não permitirá a entrada de objetos considerados perigosos, como latas, capacetes, guarda-chuvas, bastão de selfie e drones. Além disso, claro, de armas de fogo ou armas brancas, objetos perfurantes ou cortantes e fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários;

– O Tricolor não permitirá a entrada de cadeiras de praia ou banquinhos. Por outro lado, o clube permitirá a utilização de cangas;

– O clube não irá autorizar o acesso com alimentos para comercialização ou que possam representar riscos à segurança, como latas;

– O clube não aceitará a entrada de faixas ou bandeiras para não prejudicar a visibilidade do público;

– O portador do ingresso deverá se submeter a inspeções, revistas e remoção dos objetos não autorizados na entrada;

– Durante toda a Casa Laranjeiras, caso ainda tenha ingressos disponíveis, a bilheteria estará aberta, sendo possível adquirir a entrada do evento;

– Presença de ex-jogadores do Fluminense durante o evento;

– Haverá quiosques de comidas e bebidas variadas.

