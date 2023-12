Botafogo procura Jeffinho e analisa possível retorno do atacante

Além do lateral-esquerdo Henrique, o Botafogo acompanha outro jogador do Lyon, da França, mas esse é um velho conhecido do torcedor. Trata-se de Jeffinho, que foi vendido pelo Alvinegro em janeiro deste ano. Segundo o “Ge”, André Mazzuco, executivo de futebol do Glorioso, procurou o atacante de 23 anos para saber como ele está na equipe francesa e se há a possibilidade de um possível retorno.

Entretanto, neste primeiro momento, o dirigente não chegou a formalizar uma oferta ao jogador. Jeffinho está bem adaptado ao futebol francês e, além disso, fora das quatro linhas, o brasileiro acabou de trocar de imóvel na cidade.

Para contar com o atacante, o Lyon, que também faz parte da Eagle Football Holding, empresa de John Textor, pagou R$ 55,2 milhões. Dessa forma, não deve facilitar na saída do jogador, que vem participando da maioria dos jogos.

Com contrato até o fim de junho de 2027, Jeffinho é uma das apostas do Lyon para a equipe sair da má fase. Afinal, o time francês está na lanterna do campeonato local.

Libertadores pode ser a carta na manga do Botafogo em uma possível proposta

Mesmo de longe, Jeffinho acompanha os jogos do Alvinegro e, assim como os torcedores, sofreu com a queda de rendimento da equipe na segunda parte do Brasileirão. Mas, com o Glorioso classificado para a próxima edição da Libertadores, mesmo que na etapa inicial (em busca de vaga para a fase de grupos), esse pode ser um grande atrativo para um possível retorno do atacante.

Com a camisa do Alvinegro Carioca, em cerca de nove meses, Jeffinho disputou disputou 26 partidas, com dois gols e três assistências.

