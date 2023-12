São Paulo quer Ferreira até o Natal; Grêmio procura outro meia

O São Paulo pretende fechar até o Natal a contratação do meia-atacante Ferreira, do Grêmio, para a temporada de 2024. O jogador ainda tem mais um ano de contrato com o Tricolor Gaúcho, mas a equipe do Morumbi está confiante de que irá conseguir levá-lo como reforço. Entretanto, os valores oferecidos pelo São Paulo ao Grêmio por Ferreira não foram divulgados.

Mas o próprio Grêmio promete não ter a mesma pressa para fechar negócio. Afinal, mesmo que Ferreira não seja sempre titular na equipe de Renato Gaúcho, o clube ainda está procurando outro meia como uma peça de reposição. Só depois que conseguir acertar com este atleta é que deverá dar prosseguimento às conversas com os são-paulinos.

Por outro lado, o São Paulo tem pressa para fechar a contratação, afim de adiantar seu planejamento para a pré-temporada. A equipe comandada por Dorival Júnior deve começar a treinar na segunda semana de janeiro, já visando a disputa do Paulistão. O São Paulo chegou a discutir a possibilidade de contar com Ferreira por empréstimo, mas o Grêmio poderá liberar o jogador apenas mediante uma venda em definitivo.

Na temporada de 2023, o meia atuou 40 vezes e marcou quatro gols. Ferreira já sinalizou o desejo de se mudar para o São Paulo, mas ele e seus agentes ainda aguardam o posicionamento do clube para prosseguir com as conversas.

